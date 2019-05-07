Белорусы отмечают Радуницу: что запрещено делать в этот день

Во вторник после пасхальной седьмицы православная церковь на землях восточных славян отмечает Радуницу — день поминовения усопших.

В нынешнем году день, когда церковь призывает верующих не столько скорбеть, сколько радоваться за ушедших родственников, припадает на 7 мая.

Как и в любую иную церковную дату, на Радуницу много чего нельзя делать. Вот основные запреты, установленные церковью:

ругаться и сквернословить;

убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);

объедаться и напиваться (поминальная трапеза должна быть скромной и без употребления алкоголя);

нельзя поминать усопших водкой и курить.

Также не рекомендуется оставлять на могилах еду — она привлекает бездомных животных, которые оскверняют землю. Поминальный стол лучше накрыть дома после прихода с кладбища.



