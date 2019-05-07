Многолетний чемпион Беларуси по футболу – борисовский БАТЭ – потерпел второе поражение в шести матчах нового чемпионата страны.

Фото из микроблога БАТЭ

В понедельник тремя поединками завершился шестой тур чемпионата в высшей лиге:

«Гомель» – «Витебск» – 1:2;

«Городея» – БАТЭ – 1:0;

«Шахтер» – «Ислочь» – 1:0.

Другие поединки тура завершились со следующими результатами.

Турнирная таблица после шести туров: