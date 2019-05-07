БАТЭ потерпел второе поражение

/ Спорт
Просмотров: 9

Многолетний чемпион Беларуси по футболу – борисовский БАТЭ – потерпел второе поражение в шести матчах нового чемпионата страны.

Фото из микроблога БАТЭ

В понедельник тремя поединками завершился шестой тур чемпионата в высшей лиге:

  • «Гомель» – «Витебск» – 1:2;
  • «Городея» – БАТЭ – 1:0;
  • «Шахтер» – «Ислочь» – 1:0.

Другие поединки тура завершились со следующими результатами.

Турнирная таблица после шести туров:

  1. Шахтер – 15;
  2. Динамо (Бр) – 14;
  3. БАТЭ – 12;
  4. Ислочь – 12;
  5. Торпедо-БелАЗ – 11;
  6. Неман – 10;
  7. Динамо (Мн) – 10;
  8. Витебск – 7;
  9. Славия – 7;
  10. Гомель – 6;
  11. Дняпро – 5;
  12. Городея – 5;
  13. Энергетик-БГУ – 5;
  14. Слуцк – 5;
  15. Минск – 4;
  16. Торпедо (Мн) – 4.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство