БАТЭ потерпел второе поражение
Многолетний чемпион Беларуси по футболу – борисовский БАТЭ – потерпел второе поражение в шести матчах нового чемпионата страны.
В понедельник тремя поединками завершился шестой тур чемпионата в высшей лиге:
- «Гомель» – «Витебск» – 1:2;
- «Городея» – БАТЭ – 1:0;
- «Шахтер» – «Ислочь» – 1:0.
Другие поединки тура завершились со следующими результатами.
Турнирная таблица после шести туров:
- Шахтер – 15;
- Динамо (Бр) – 14;
- БАТЭ – 12;
- Ислочь – 12;
- Торпедо-БелАЗ – 11;
- Неман – 10;
- Динамо (Мн) – 10;
- Витебск – 7;
- Славия – 7;
- Гомель – 6;
- Дняпро – 5;
- Городея – 5;
- Энергетик-БГУ – 5;
- Слуцк – 5;
- Минск – 4;
- Торпедо (Мн) – 4.