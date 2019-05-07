На сельчанине загорелась одежда – у него ожоги 80% тела

Житель деревни Крышеловщина (Кореличский район) попал в реанимацию после того, как на нем загорелась одежда.

По информации регионального управления МЧС, мужчина был госпитализирован в райбольницу с ожогами 80% тела (у него серьезно повреждены бедра, левая кисть и живот).

На данный момент известно только то, что ожоги сельчанин получил в результате загорания одежды.

По информации спасателей, всего за истекшие сутки на территории Беларуси произошло 14 пожаров, на которых погибли два человека.

Трагедии произошли в Давид-Городке (Столинский район) и в деревне Белая (Сморгонский район). Оба раза огонь унес жизни мужчин, хозяев домов.

Всего с начала года на пожарах в Беларуси погибли 243 (за аналогичный период прошлого года – 233) человека.