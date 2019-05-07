Лукашенко выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Шереметьево

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Белорусский народ «с глубокой скорбью и болью» воспринял новость б авиакатастрофе, которая произошла в Международном аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко на имя президента РФ Владимира Путина.

Лукашенко передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

Авиакатастрофа произошла вечером пятого мая. Официальные лица подтвердили гибель 41 человека.

По информации российских СМИ, на данный момент у следственной бригады появилась приоритетная версия причины ЧП.
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Тэги: авиакатастрофа Шереметьево соболезнование Персона: Александр Лукашенко

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