Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Действующий президент Украины Петр Порошенко проигнорировал вызов на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщил глава управления спецрасследований надзорного органа Сергей Горбатюк.

Прокурор напомнил, что повестка на допрос была отправлена Порошенко еще две недели назад. Президент вызывался в качестве свидетеля по делу преступлениях во время Революции достоинства.

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не уведомили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло», - приводит УНИАН слова Горбатюка.