Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

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Действующий президент Украины Петр Порошенко проигнорировал вызов на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сообщил глава управления спецрасследований надзорного органа Сергей Горбатюк.

Прокурор напомнил, что повестка на допрос была отправлена Порошенко еще две недели назад. Президент вызывался в качестве свидетеля по делу  преступлениях во время Революции достоинства.

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не уведомили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло», - приводит УНИАН слова Горбатюка.
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Тэги: Украина Генпрокуратура Украины допрос Евромайдан Революция Достоинства Персона: Петр Порошенко Сергей Горбатюк Город: Киев

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