Минск призвал ЕС к началу переговоров по заключению базового договора с Беларусью

Замглавы внешнеполитического ведомства Олег Кравченко призвал европейских коллег к началу переговоров по заключению базового договора между Беларусью и Евросоюзом.

Фото пресс-службы МИД

Вступая на встрече министров иностранных дел стран-участниц Вышеградской группы и инициативы «Восточное партнерство», которая прошла в Братиславе, белорусский дипломат отметил важность дальнейшего развития инициативы как гибкой, прагматичной и неконфронтационной инициативы, ориентированной на достижение экономически значимых результатов в различных областях в интересах граждан.

Он также обратил внимание на необходимость наращивания проектного сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, связи, цифровой экономики в целях повышения взаимосвязанности между ЕС и странами-партнерами.

Напомним, ранее в интервью БелаПАН посол Румынии (с января по июнь 2019 года эта страна выполняет функции председателя в Совете Евросоюза) Виорел Мошану заявил, что ЕС и Беларусь в последние годы сблизились по мере того, как Минск «активизировал свое участие в проектах «Восточного партнерства».

«Уверен, что эти отношения будут развиваться и дальше, в том числе и посредством Приоритетов партнерства ЕС — Беларусь, которые, насколько я знаю, находятся на завершающей стадии согласования», — отметил дипломат.

По его мнению, Беларусь также может капитализировать и другие имеющиеся возможности, например, через соглашение об упрощении визового режима, соглашение о реадмиссии, через отраслевой диалог по разным темам с ЕС. Это все те механизмы, через которые отношения могут и должны развиваться.