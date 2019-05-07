Ранее судимая супружеская пара попалась на наркотиках

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Супружеская пара из Минска (42-летний мужчина и 38-летняя женщина) были задержаны столичными правоохранителями.

Фото pixabay.com

Как сообщается, у главы семейства милиция обнаружила 0,6 грамма марихуаны, а у жены – около 0,5 грамма альфа-PVP.

Дома у задержанных было найдено еще примерно 4 грамма марихуаны.

По данным правоохранителей, супружеская пара ранее была судима за… незаконный оборот наркотических средств.

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Ранее Naviny.by писали, что белорусские пограничники пресекли попытку ввоза на территорию страны крупной партии наркотиков – в пункте пропуска «Котловка» в тайнике автомобиля было обнаружено 311,120 килограмма гашиша.

Напомним, отвечая на вопросы депутатов после послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что амнистии для производителей и распространителей наркотиков не будет.

«Если только посмотрим персонально, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики, — добавил он. — И то исключительно только в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря жестокие решения принимали, в том числе законы вместе с вами, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, желательно, чтобы и не употребляли (там поменьше наказание). Но наркота — это страх, это трагедия, это беда».

«У нас каждый наркоман имеет два автомобиля и разъезжает. Особенно, кто производит и распространяет. Небедные люди. Отдали кому-то, нанюхались, накололись, поехали, совершили преступления, погибли люди. Я уже не говорю про генофонд, кто родится и кому растить этих детей, и их потом лечить. А это убивает нацию», — заявил Лукашенко.
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Тэги: наркотики марихуана Город: Минск

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