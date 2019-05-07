Лидер сборной Беларуси по хоккею перешел в «Автомобилист»

Лучший нападающий прошедшего в Нур-Султане чемпионате мира в группе А дивизиона 1, ассистент капитана и лучший игрок национальной сборной Беларуси Джефф Платт сменил игроцкую прописку.

Сегодня стало известно, что форвард подписал двухлетний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

Минувший сезон хоккеист играл в составе хельсинского «Йокерита», в составе которого провел 64 матча (60 – в регулярном первенстве КХЛ и 4 – в Кубке Гагарина).

Натурализованный белорус смог заработать 24 балла по системе «гол+пас» (11+13). Все эти результативные очки н записал на свой счет в чемпионате.