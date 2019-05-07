В ДТП под Миорами пострадала маленькая девочка и три взрослых
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, произошло вечером пятого мая на дороге Дисна – Шарковщина недалеко от деревни Савченки.
По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летняя полочанка на «Ситроене» не справилась с управлением и вылетела в кювет.
В аварии травмы разной степени тяжести получили трехлетняя дочь водителя, 50-летняя и 27-летний пассажиры. Все они были доставлены в районную больницу.