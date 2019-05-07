Россельхознадзор запретил поставки молочки с 37 белорусских предприятий

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Очередной «подарок» для Беларуси приготовила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) – временное ограничение на поставку молочки введено в отношении 37 белорусских предприятий.

Среди тех, кто попал под запрет Пружанский молочный комбинат, Несвижский завод детского питания, Минский молочный завод №1, Горецкий пищевой комбинат, «Савушкин продукт», пишет РБК.

Россельхознадзор заявляет о продолжении «незаконных поставок» продукции из Беларуси

В ведомстве отметили, что такие меры были приняты для «пресечения оборота на территории России некачественной и опасной продукции».

Но есть и хорошие новости: Россельхознадзор снял запрет на поставки из Беларуси молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра.
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Тэги: Россельхознадзор белорусская молочка Беларусь-Россия

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