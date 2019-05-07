Кровавая разборка: не поделив девушку, 28-летний парень зарезал собутыльника

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Разборка из-за девушки закончилась минувшей ночью гибелью 24-летнего парня. Смертельное ножевое ранение ему из ревности нанес 28-летний собутыльник.

По информации милиции, трагедия разыгралась в Вороновском районе (Гродненская область). Как сообщается, во время распития спиртного между двумя парнями на фоне ревности возник конфликт.

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Молодые люди вышли на улицу для выяснения отношений, которые закончились поножовщиной.

Раненого парня обнаружили другие участники застолья, которые и вызвали «скорую». Однако реанимационные мероприятия не помогли – пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием.
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Тэги: убийство ревность поножовщина Город: Вороново

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