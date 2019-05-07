Кровавая разборка: не поделив девушку, 28-летний парень зарезал собутыльника

Разборка из-за девушки закончилась минувшей ночью гибелью 24-летнего парня. Смертельное ножевое ранение ему из ревности нанес 28-летний собутыльник.

По информации милиции, трагедия разыгралась в Вороновском районе (Гродненская область). Как сообщается, во время распития спиртного между двумя парнями на фоне ревности возник конфликт.

Молодые люди вышли на улицу для выяснения отношений, которые закончились поножовщиной.

Раненого парня обнаружили другие участники застолья, которые и вызвали «скорую». Однако реанимационные мероприятия не помогли – пострадавший скончался.

Подозреваемый задержан и сотрудничает со следствием.