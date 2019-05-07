Саснович вышла в третий раунд турнира в Мадриде

Вторая ракетка белорусского тенниса Александра Саснович продолжает успешно выступать на престижном турнире Mutua Madrid Open.

Во втором круге наша соотечественница, занимающая 33-е место в мировой табели о рангах женского тенниса в двух партиях взяла верх над представительницей Словакии Анной Шмидловой (109-е) — 6:2, 6:2.

В следующем раунде Саснович сразится с победительницей пары Наоми Осака (Япония) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Напомним, в первом круге белоруска обыграла эстонку Анетт Контавейт (15-е) — 0:6, 6:3, 6:2.