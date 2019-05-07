Грибаускайте рассказала, почему Литва не может сотрудничать с Беларусью

Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой небезопасной электростанции и потеряла бы возможность требовать ее закрытия, заявила 7 мая журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — цитирует Грибаускайте портал delfi.lt.

Это, по ее словам, относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС, которое положительно оценил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Да, абсолютно. Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук», — заявила Грибаускайте. Она подчеркнула, что обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно.

«Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы», — заявила президент Литвы.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в беседе с журналистами 30 апреля в Вильнюсе поддержал идею проведения переговоров о создании совместной с Беларусью системы радиационного мониторинга.

С идеей возобновить диалог о формировании совместной группы по анализу деятельности Белорусской АЭС и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также о создании совместной системы радиационного мониторинга выступил глава правительства Беларуси Сергей Румас — в ответе на письмо Сквернялиса с предложением переоборудовать строящуюся БелАЭС в электростанцию на газу.

«Есть оптимистичное предложение поговорить о создании общей системы радиационного контроля. Думаю, мы воспользуемся этим шансом, поскольку речь идет о безопасности наших людей», — прокомментировал ответ белорусского коллеги премьер Литвы. Он отметил, что такая система позволит официальному Вильнюсу наблюдать за изменениями радиационного фона в районе БелАЭС и возможными инцидентами на атомной электростанции.

Вместе с тем Сквернялис подчеркнул, что отношение Литвы к ситуации со строительством БелАЭС не изменилось.

«Мы придерживаемся той же позиции, что это не безопасный объект. <…> Мы так же будем настаивать на устранении недостатков, выявленных в ходе стресс-тестов», — заявил он.

Чиновник сообщил, что в ближайшее время Литва намерена обсудить с ответственными органами Европейской комиссии вопросы выполнения Беларусью рекомендаций, данных ей группой экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) по итогам оценки результатов стресс-тестирования БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью. Топливо планируют доставить примерно за месяц до физического пуска.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.