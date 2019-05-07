Грибаускайте рассказала, почему Литва не может сотрудничать с Беларусью

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 1283

Литва не может сотрудничать с Беларусью из-за строительства атомной электростанции в Островце, (АЭС), поскольку так она признала бы законность этой небезопасной электростанции и потеряла бы возможность требовать ее закрытия, заявила 7 мая журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Беларусь закрыла эту электростанцию», — цитирует Грибаускайте портал delfi.lt.

В МИД Беларуси обвинили Литву во лжи вокруг темы БелАЭС

Это, по ее словам, относится и к предложению Беларуси договориться о создании совместной системы мониторинга Островецкой АЭС, которое положительно оценил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Да, абсолютно. Сотрудничество с Беларусью в вопросе по Островцу означало бы юридическое признание Островецкой АЭС и связывание нам рук», — заявила Грибаускайте. Она подчеркнула, что обеспечить безопасность Островецкой АЭС невозможно.

«Согласно решению Эспоо, проблема не в безопасности электростанции, а в том, что выбранная площадка небезопасна. Это означает, что данная электростанция вообще не может функционировать и такой должна быть политическая цель Литвы», — заявила президент Литвы.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в беседе с журналистами 30 апреля в Вильнюсе поддержал идею проведения переговоров о создании совместной с Беларусью системы радиационного мониторинга.

Замглавы Минэнерго раскритиковал предложение Литвы перевести БелАЭС на газ

С идеей возобновить диалог о формировании совместной группы по анализу деятельности Белорусской АЭС и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также о создании совместной системы радиационного мониторинга выступил глава правительства Беларуси Сергей Румас — в ответе на письмо Сквернялиса с предложением переоборудовать строящуюся БелАЭС в электростанцию на газу.

«Есть оптимистичное предложение поговорить о создании общей системы радиационного контроля. Думаю, мы воспользуемся этим шансом, поскольку речь идет о безопасности наших людей», — прокомментировал ответ белорусского коллеги премьер Литвы. Он отметил, что такая система позволит официальному Вильнюсу наблюдать за изменениями радиационного фона в районе БелАЭС и возможными инцидентами на атомной электростанции.

Вместе с тем Сквернялис подчеркнул, что отношение Литвы к ситуации со строительством БелАЭС не изменилось.

В Литве пройдут учения по реагированию на возможную аварию на Белорусской АЭС

«Мы придерживаемся той же позиции, что это не безопасный объект. <…> Мы так же будем настаивать на устранении недостатков, выявленных в ходе стресс-тестов», — заявил он.

Чиновник сообщил, что в ближайшее время Литва намерена обсудить с ответственными органами Европейской комиссии вопросы выполнения Беларусью рекомендаций, данных ей группой экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) по итогам оценки результатов стресс-тестирования БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью. Топливо планируют доставить примерно за месяц до физического пуска.

В МИД Беларуси назвали слова Грибаускайте «сюрреализмом»

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Литва является самым активным критиком БелАЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство АЭС ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва АЭС-Беларусь Персона: Даля Грибаускайте

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. #ДЗЕАДКАЗ? Три-четыре миллиарда долларов на распил? Не слабо

Анатолий Лебедько. #ДЗЕАДКАЗ? Три-четыре миллиарда долларов на распил? Не слабо

Посол России ждет извинений от депутата Канопацкой

Посол России ждет извинений от депутата Канопацкой

Анастасия Дорофеева. АНТИАТОМ. Один Бабич сказал…

Анастасия Дорофеева. АНТИАТОМ. Один Бабич сказал…

В 2018 году на Белорусской АЭС погиб один рабочий, трое тяжело травмированы

В 2018 году на Белорусской АЭС погиб один рабочий, трое тяжело травмированы