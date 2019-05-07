Посольство РФ подтвердило: КГБ задержал трех россиян

В дипломатическом представительстве России в Минске подтвердили задержание трех граждан России.

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Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев, дипломаты получили официальное уведомление от МИД Беларуси о «задержании КГБ РБ трех граждан РФ в связи с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки)».

«В этой связи, в соответствии с установленной практикой, направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ», - резюмировал Маскалев.

Он также отметил, что в документе МИД не сообщается, что это связано с последними громкими задержаниями в Беларуси.

Напомним, КГБ ранее сообщил, что за особо крупную взятку от гражданина России был задержан заместитель госсекретаря Совета безопаcности Андрей Втюрин, а также на коррупционной схеме погорел руководитель РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов.