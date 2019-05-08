Эксперт: прежде чем сделать «Хельсинки-2», нужно выполнить минские соглашения

Вопрос обеспечения безопасности в Европе является одним из ключевых для Финляндии, однако прежде чем организовывать предложенный белорусскими властями новый миротворческий процесс (так называемый «Хельсинки-2»), необходимо добиться прогресса в выполнении действующих соглашений.

Такое мнение, отвечая на вопрос БелаПАН, высказал директор программы Финляндского научно-исследовательского института международных отношений при парламенте страны Юха Йокела.

Представитель института встретился с журналистами из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины в рамках пресс-тура, приуроченного к грядущему председательству Финляндии в Совете Евросоюза.

Йокела подчеркнул, что официальный Хельсинки старается быть «не потребителем, а производителем безопасности», и продвигает урегулирование конфликтов через миротворчество.

Говоря о разрешении конфликта на юго-востоке Украины, эксперт отметил, что «это будет очень длительный процесс».

«Об этом свидетельствует то, что до сих пор практически не было достигнуто прогресса в выполнении вторых минских соглашений. И еще более сложный вопрос касается Крыма, который имеет все возможности стать нерешаемым вопросом в международной политике на долгие годы», — добавил Йокела.

По его мнению, любая политическая инициатива в сфере укрепления безопасности привлекательна и заслуживает внимания, однако «у нас уже существуют минские соглашения и, наверное, нужно было бы сначала добиться прогресса в исполнении уже принятых решений, а затем говорить о каких-то новых процессах».

«Мне кажется, новые инициативы не будут иметь попутного ветра, пока не будут рассмотрены вопросы, которые сейчас лежат на поверхности, в том числе касательно ситуации в Украине», — считает эксперт.

Идею о запуске нового «Хельсинкского процесса» официальный Минск озвучивает уже около трех лет. Во время послания народу и парламенту 19 апреля Александр Лукашенко заявил, что преодолеть существующие противоречия на общем пространстве Евроатлантики можно только начав широкий стратегический диалог.

«Будет это называться «Хельсинки-2» или как-то иначе, не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Неважно, где это будет, неважно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей безалаберности политической», — отметил он.

По словам главы государства, в этом состоит главная цель внешней политики страны, ее мирных инициатив по сближению различных интеграционных форматов, повышению доверия и безопасности.

«За Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов по самым трудным вопросам международной повестки дня. Мы это ценим, мы этим гордимся, и мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие. Я уже говорил: то не только дело Украины, это нас очень волнует, потому что это вон там, у нашего порога, — заявил официальный лидер. — Ну это разве нормально — в Европе конфликт? Не просто конфликт — война идет, куча проблем. Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем».