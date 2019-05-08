Ночью в ДТП под Бешенковичами погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, произошло сегодня в полночь в Бешенковичском районе.

Как сообщили в Следственном комитете, авария произошла примерно в 00:30 на 2-м километре дороги Н-2000 Бешенковичи – Асовец.

По предварительным данным следствия, пьяный бесправник не справился с управлением авто, вылетел в кювет и опрокинулся.

Три молодых пассажира – 27- и 26-летний мужчины, а также 23-летняя девушка получили травмы не совместимые с жизнью – все трое скончались на месте ДТП.

Еще одна пассажирка (33 года) доставлена в больницу.

В СК отметили, что водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 317 УК, санкции которой предусматривают наказание до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что вечером пятого мая на дороге Дисна – Шарковщина недалеко от деревни Савченки произошла авария, в которой пострадали четыре человека (в том числе маленькая девочка).

Напомним, Александр Лукашенко на недавней встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем заявил, что необходимо ужесточить ответственность для пьяных водителей.