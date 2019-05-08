В Шереметьево произошел новый инцидент – в поле зрения вновь Superjet

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Очередной инцидент с лайнером Superjet произошел поздно вечером в Международном аэропорту Шереметьево.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, некоторые пассажиры рейса SU 2118 Москва – Рига, зайдя в салон самолета Superjet 100, почувствовали запах гари и потребовали отменить полет.


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Бортпроводники вывели людей из самолета, после чего специалисты провели проверку. Каких-то повреждений, а также иных факторов, которые могли бы привести к необратимым последствиям, обнаружены не были.

В итоге лайнер вылетел в столицу Латвии с задержкой в 2,5 часа и благополучно приземлился в Риге.

Напомним, вечером пятого мая в Шереметьево вернулся и совершил аварийную посадку Superjet. В результате нештатной ситуации, на борту возник пожарв огне погиб 41 человек.

По предварительным данным следствия (так сообщают многие источники), причиной приведшей к трагедии, могли стать действия пилотов.

Ранее Naviny.by сообщали, что 22 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновила полеты в Международный аэропорт Шереметьево.
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Тэги: Шереметьево Superjet 100 авиаперевозки Город: Москва

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