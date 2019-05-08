Коломойский уже начал давать советы Зеленскому

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Один из самых богатых бизнесменов Украины, вынужденный сейчас жить за границей, Игорь Коломойский уже начал давать советы избранному президенту Владимиру Зеленскому.

Так, в частности, Коломойский посоветовал сохранить пост главы МВД за нынешним министром.


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«Он [Аваков] должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — сказал бизнесмен в интервью Bihus.info.

Кроме этого, Коломойский убежден, что сегодня деятельность Авакова является «фактором стабильности» в стране.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко сразу по завершению первого тура выборов назвал будущего победителя выборов «марионеткой Коломойского».

Во втором туре Зеленский «в одну калитку» победил Порошенко.
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Тэги: Украина Персона: Игорь Коломойский Владимир Зеленский

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