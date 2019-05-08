Началась реализация второго этапа совместной программы для стран Восточного партнерства

Евросоюз и Совет Европы 7 мая начали реализацию второго этапа совместной программы «Партнерство в поддержку надлежащего управления» для стран Восточного партнерства. Как сообщает пресс-служба Совета Европы, программа будет реализовываться в 2019-2021 годах. Ее общий бюджет составляет 17,5 млн евро.

Европейский союз предоставит 80% финансирования второго этапа программы, в то время как Совет Европы будет финансировать оставшиеся 20% и непосредственно осуществлять мероприятия в рамках программы.

Первый этап «Партнерства в поддержку надлежащего управления» осуществлялся с 2015 по 2018 годы. В Беларуси, в частности, были проведены тренинги для 17 государственных учреждений по методам оценки коррупционных рисков.

На втором этапе программы проекты, осуществляемые только в Беларуси, будут фокусироваться на двух темах — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в стране и осуществление судебных реформ.

Помимо этого Беларусь будет задействована в трех региональных проектах с участием других стран Восточного партнерства.