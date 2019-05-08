Умер автор музыки к фильму «Чародеи» и мультсаге «Простоквашено»

В возрасте 85 лет ушел из жизни народный артист России, композитор Евгений Крылатов.

По словам дочери маэстро, он скончался в Москве.

Евгений Крылов написал музыку к десяткам кино- и мультфильмам, среди которых «Следопыт», «Фильм, фильм, фильм», «Умка», «Достояние республики», «Русалочка», «Простоквашино», «Приключения Электроника», «Приключения Васи Куролесова», «В небе "ночные ведьмы"», «Чародеи», «Без особого риска», «Приказано взять живым», «Гостья из будущего» («Прекрасное далёко»), «Не ходите, девки, замуж», «Акселератка», «Раз на раз не приходится», «Волшебник изумрудного города», «Дети понедельника», «Дюймовочка».

О дате и месте прощания с композитором станет известно позже.