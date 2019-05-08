Оппозиционеры почтили память освободителей Минска на Военном кладбище столицы

Два десятка демократических активистов восьмого мая возложили цветы к памятнику советским солдатам — освободителям Минска на Военном кладбище столицы.

В мероприятии приняли участие, в том числе, Николай Статкевич, Марина Адамович, Алена Толстая, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская, Ольга Николайчик.

Последний председатель ныне не существующего Белорусского объединения военных (Беларускае згуртаванне вайскоўцаў — БЗВ) Алесь Станкевич напомнил собравшимся, что традицию приходить в этот день к братской могиле на Военном кладбище БЗВ заложило в 1991 году.

По его словам, на это место приходили разные люди, представители разных партий и движений — соратники и те, кто после стал оппонентом: «Память — это то, что нас объединяет. Она ориентирует на будущее. В это непростое время сочетание прошлого и будущего должно быть для нас маяком».

Алена Толстая поблагодарила всех за то, что они пришли «поклониться тем людям, чьими усилиями и жизнями была добыта победа людей над нелюдями».

«Люди воевали за то, чтобы жить мирно, защищали свои дома, семьи, детей, хлеб, жилье и жизнь, — сказала она. — Но то, что мы видим сейчас (официальное празднование 9 мая. — БелаПАН.), не имеет никакого отношения ни к победе, ни к загубленным жизням».

По ее словам, сегодня очень важно, чтобы «мы помнили эту дату и просто по-человечески приходили почтить память о тех, кто отдал свои жизни. Думаю, что эта традиция, которая продолжается столько лет, войдет в календарь будущей независимой Беларуси».

Николай Статкевич заявил БелаПАН, что Вторая мировая война — «колоссальная травма, которая до сих пор влияет на нашу жизнь, и люди, которые погибли, но остановили нацистский режим, заслуживают памяти и почестей. Нашим предкам, дедам и прадедам, пусть и под руководством очень кровожадного и несвободного режима, но все же удалось отстоять свою землю».

По словам политика, демократическая общественность приходит не к каким-то каменным монументам, а, как это принято в христианской, славянской традиции, в те места, где лежат погибшие».

Он также отметил: «Выбор пал на 8 мая не только потому, что в этот день был подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии, но еще и потому, что мы не хотим иметь ничего общего с официозом, бравурным празднованием 9 мая. В первую очередь, это день завершения колоссальной трагедии. Если и праздновать, то со слезами на глазах. А мы чаще видим, что это превращается в некое «победобесие».

«Появилось новое поколение, особенно к востоку от нас, которое кричит: можем повторить! Что повторить? Десятки миллионов жертв?» — сказал политик.

За получасовой акцией наблюдало пять неизвестных в штатском, некоторые из них вели видеосъемку.