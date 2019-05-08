Что написал Путин в поздравлении Лукашенко

Владимир Путин поздравил с Днем победы Александра Лукашенко и других руководителей стран СНГ, за исключением Украины (послание адресовано народу этой страны).

«В поздравлениях глава российского государства подчеркнул, что в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии», — сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — отметил Путин.

Поздравительное послание премьер-министру Беларуси Сергею Румасу и другим главам правительств стран СНГ (за исключением Украины) направил их российский коллега Дмитрий Медведев.

«Председатель правительства выразил уверенность, что братство и дружба наших народов, закаленные в суровые военные годы, будут и далее служить надежной основой для отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства», — отмечает пресс-служба правимтельства РФ.

Как уже сообщалось, Лукашенко, поздравляя Путина, выразил уверенность, что «свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе».