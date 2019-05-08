Официально: разбившийся в Карпатах грузовик с белорусами мог перевозить только пять человек

По информации Национальной полиции Украины, упавший с обрыва в реку автомобиль ГАЗ-66 с белорусскими туристами был перегружен.

«Упавший в реку грузовик с 23 белорусскими туристами мог перевозить только пять человек», — сообщил и.о. заместителя начальника Национальной полиции Ивано-Франковской области Олег Иосифов в эфире местной телерадиокомпании «UA: Карпаты».

По его словам, задержаны водитель грузовика 1974 г.р. (в пресс-релизах правоохранительных органов указано, что ему 47 лет) — житель Косовского района Ивано-Франковской области и 52-летний председатель общественного объединения «Федерация рафтинга Прикарпатья», житель Коломыйского района Ивано-Франковской области, давший разрешение на перевозку туристов. Оба ранее не судимые. В крови водителя обнаружено 0,9 промилле алкоголя, сообщил начальник полиции Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Глава федерации, как отметил Олег Иосифов, заявил на допросе, что предоставлял услуги на общественных началах. Якобы была договоренность, что впоследствии белорусские туристы пригласят жителей Коломыйского района к себе на отдых. Между тем, по словам главы Всеукраинской федерации рафтинга Юрия Трегубенко, Федерация рафтинга Прикарпатья не входит в его структуру.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Ивано-Франковской области Надежды Теслин, пока не установлено, был ли составлен договор на оказание услуг и работал ли водитель официально у руководителя федерации. Назначена экспертиза на предмет определения исправности грузовика. Уже известно, что ГАЗ-66 принадлежит сыну поставщика услуг.

Днем 6 мая в Верховинском районе Ивано-Франковской области автомобиль с туристами из Беларуси упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты. По данным полиции, водитель не справился с управлением на подъеме, и машина покатилась вниз к обрыву. В этом месте дорога, имеющая грунтово-щебневое покрытие, не оборудована отбойниками и предупреждающими знаками.

Три человека погибло (Евгений Иванов 1990 года рождения — руководитель группы, Тамара Ашухина 1991 г. р. и Ангелина Юшкевич 1996 г. р.), десять (в возрасте от 21 года до 49 лет) доставлено в местную больницу. Водитель отделался ушибами ноги. Его сначала доставили в больницу, а затем — в ИВС. Туристы ехали к месту начала сплава по этой реке.

В эфире телеканала «UA: Карпаты» главврач Верховинской районной больницы Николай Илюк сообщил, что у большей части пострадавших состояние средней тяжести, у меньшей — легкой степени тяжести; у двух пациенток перелом таза, у одной из них ушиб мозга и шоковое состояние первой степени. 7 мая пять человек перевезли в областную больницу, трое пострадавших остались в районной. Областная прокуратура уточнила, что у пяти пострадавших — переломы, у пяти — ушибы и ссадины.