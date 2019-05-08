В аэропорту «Минск» задержали оппозиционного блогера из Ингушетии

Ингушский оппозиционный блогер и журналист Исмаил Нальгиев задержан 8 мая в минском аэропорту при выезде из страны, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на председателя Ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова. Родственники опасаются, что Нальгиев будет передан российским властям.

По словам Мугольцова, Нальгиев — один из лидеров протестов в Ингушетии, который часто преследуется по политическим мотивам. Он должен был вылететь из Минска в Европу, но был задержан на пограничном контроле в связи с тем, что находится в российском списке разыскиваемых лиц. Информацию об этом Белорусской ассоциации журналистов подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси.

Сейчас Нальгиев находится в отделе внутренних дел на территории аэропорта, правоохранители решают его дальнейшую судьбу.

Дежурный по ОВД заверил заместителя председателя БАЖ Олега Агеева, что без надлежащего процессуального оформления Нальгиев выдан России не будет.

К задержанному из Минска выехал адвокат.