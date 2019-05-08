Суд вынес приговор по делу Мамаева-Кокорина: футболистов отправили в колонию

В Пресненском суде российской столицы внесены приговоры бывшим игрокам национальной сборной России по футболу Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Оба фигуранта дела об избиении признаны виновными. Суд отправил их в колонию.

Приговор:

Павлу Мамаеву – 1 год 5 месяцев колонии общего режима;

Александру Кокорину – 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Ранее Naviny.by писали, что фигурантам так называемого дела «Мамаева-Кокорина» 18 октября фигурантам дела были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:

116 («Побои»);

213 («Хулиганство»).

11 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.