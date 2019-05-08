ИТ-консультанта Глеба Рубанова будут судить за «экстремистский» репост в соцсетях

За «экстремистский» репост в соцсетях 16 мая будут судить ИТ-консультанта Глеба Рубанова, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Рубанов был задержан в ночь на 7 мая за участие во флешмобе, участники которого публикуют в соцсетях свои фотоснимки с материалами из Республиканского списка экстремистских материалов и хэштегами #яэкстрэміст и #яэкстремист.

В 4.30 милиция выманила мужчину во двор, сославшись на то, что кто-то повредил его автомобиль.

Рубанова доставили в УВД Советского района, где сообщили о задержании до суда. В милиции он провел 30 часов, после чего был отпущен, так как дежурный судья отказался рассматривать дело, сообщает БАЖ. Рубанов написал жалобу на антисанитарные условия содержания.

«Применение механизма, касающегося борьбы с экстремизмом, слишком широкое, он часто используется в карательных целях в отношении граждан, которые не представляют угрозы для других. Моя цель — развалить это дело в суде. Сложившаяся ситуация — образцовая дискредитация МВД, сделанная силами сотрудников этого же министерства», — заявил Глеб Рубанов.