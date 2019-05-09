«Тоттенхэм» вырвал победу у «Аякса» и вышел в финал Лиги чемпионов

Настоящий триллер подарили болельщикам футболисты «Аякса» и «Тоттенхэма» в ответном поединке второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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Первая встреча завершилась гостевой викторией голландцев – 1:0. И когда они на домашней арене повели 2:0, казалось бы, все со вторым финалистом стало ясно.

Однако лондонцы нашли в себе силы не только сравнять счет, но и вырвать победу.

«Аякс» – «Тоттенхэм» – 2:3 (де Лигт, 5, Зиех, 35; Лукас Моура, 55, 59, 96+).

Таким образом, в субботу, первого июня, нас ожидает английский финал «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (мерсисайдцы во вторник совершили чудо, одержав победу над «Барселоной» - 4:0). Согласно проведенной еще в марте жеребьевке, хозяином матча будут считаться лондонцы.

Напомним, битва за главный трофей европейского клубного футбола пройдет в этот раз в Мадриде на «Метрополитано» (новая арена «Атлетико»).