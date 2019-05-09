Ожидается вполне шашлычная погода

/ Общество
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Сегодня в Беларуси ожидается прохладная, но достаточно комфортная погода, как говорят – погода для шашлыков.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в некоторых восточных районах.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура +13..+19°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +7..+9°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +11..+13°C.
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Тэги: погода

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