Ожидается вполне шашлычная погода
Сегодня в Беларуси ожидается прохладная, но достаточно комфортная погода, как говорят – погода для шашлыков.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в некоторых восточных районах.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура +13..+19°C.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +7..+9°C;
- днем +14..+16°C;
- вечером +11..+13°C.