Ожидается вполне шашлычная погода

Сегодня в Беларуси ожидается прохладная, но достаточно комфортная погода, как говорят – погода для шашлыков.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в некоторых восточных районах.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура +13..+19°C.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: