Еще 14 белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

/ Экономика
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Россельхознадзор с десятого мая вводит ограничения поставок с трех белорусских предприятий.

Как сообщается, запрет вводится в отношении Брестского мясокомбината (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях), «Молоко» (Витебск, производственный цех в Городке) (повторное выявление дрожжей в твороге) и «Милкавита» (ограничения на поставки творога, в котором повторно выявлено превышение бактерий группы кишечной палочки).

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, производимой 11 белорусскими предприятиями:

  • «Бабушкина крынка» (превышение БГКП в твороге);
  • «Биоваст Лида» (незаявленная ДНК курицы в мясокостной муке из свинины);
  • «Бобруйский мясокомбинат» (незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины);
  • «Западное» (незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих);
  • «Здравушка-милк» (макролиды (тилозин) в питьевом пастеризованном молоке);
  • «Евразия Селлер» (превышение БГКП в полуфабрикатах из говядины);
  • «Молоко» (БГКП и тетрациклин в питьевом пастеризованном молоке);
  • «Молочный гостинец» (тетрациклин в ультрапастеризованном молоке);
  • «Минский молочный завод № 1» (то же);
  • «Сморгонские молочные продукты» (несоответствие в твороге массовой доли жира);
  • фермеское хозяйство «Островецкое» (бактерии Listeria monocytogenes в полуфабрикатах из мяса индейки).

Ранее Naviny.by писали, что Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставку молочки в отношении 37 белорусских предприятий.
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Тэги: Россельхознадзор

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