Еще 14 белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

Россельхознадзор с десятого мая вводит ограничения поставок с трех белорусских предприятий.

Как сообщается, запрет вводится в отношении Брестского мясокомбината (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях), «Молоко» (Витебск, производственный цех в Городке) (повторное выявление дрожжей в твороге) и «Милкавита» (ограничения на поставки творога, в котором повторно выявлено превышение бактерий группы кишечной палочки).

Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, производимой 11 белорусскими предприятиями:

«Бабушкина крынка» (превышение БГКП в твороге);

«Биоваст Лида» (незаявленная ДНК курицы в мясокостной муке из свинины);

«Бобруйский мясокомбинат» (незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины);

«Западное» (незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих);

«Здравушка-милк» (макролиды (тилозин) в питьевом пастеризованном молоке);

«Евразия Селлер» (превышение БГКП в полуфабрикатах из говядины);

«Молоко» (БГКП и тетрациклин в питьевом пастеризованном молоке);

«Молочный гостинец» (тетрациклин в ультрапастеризованном молоке);

«Минский молочный завод № 1» (то же);

«Сморгонские молочные продукты» (несоответствие в твороге массовой доли жира);

фермеское хозяйство «Островецкое» (бактерии Listeria monocytogenes в полуфабрикатах из мяса индейки).