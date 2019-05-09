Еще 14 белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора
Россельхознадзор с десятого мая вводит ограничения поставок с трех белорусских предприятий.
Как сообщается, запрет вводится в отношении Брестского мясокомбината (повторное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях), «Молоко» (Витебск, производственный цех в Городке) (повторное выявление дрожжей в твороге) и «Милкавита» (ограничения на поставки творога, в котором повторно выявлено превышение бактерий группы кишечной палочки).
Кроме того, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, производимой 11 белорусскими предприятиями:
- «Бабушкина крынка» (превышение БГКП в твороге);
- «Биоваст Лида» (незаявленная ДНК курицы в мясокостной муке из свинины);
- «Бобруйский мясокомбинат» (незаявленная ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины);
- «Западное» (незаявленная ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих);
- «Здравушка-милк» (макролиды (тилозин) в питьевом пастеризованном молоке);
- «Евразия Селлер» (превышение БГКП в полуфабрикатах из говядины);
- «Молоко» (БГКП и тетрациклин в питьевом пастеризованном молоке);
- «Молочный гостинец» (тетрациклин в ультрапастеризованном молоке);
- «Минский молочный завод № 1» (то же);
- «Сморгонские молочные продукты» (несоответствие в твороге массовой доли жира);
- фермеское хозяйство «Островецкое» (бактерии Listeria monocytogenes в полуфабрикатах из мяса индейки).
Ранее