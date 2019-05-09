Водитель упавшего в реку грузовика с белорусами арестован, организатор поездки – под домашним арестом

Водитель упавшего в реку грузовика с 23 белорусскими туристами арестован без права залога, организатор поездки отправлен под домашний арест. Такое решение принял 8 мая Ивано-Франковский городской суд. Оба фигуранта — граждане Украины.

В пресс-релизе суда по итогам заседания отмечается, что 47-летнему водителю инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что повлекло смерть нескольких лиц — от 5 до 10 лет лишения свободы), 52-летнему руководителю общественного объединения «Федерация рафтинга Прикарпатья» — преступление по ст. 287 УК (выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств, допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения, осуществленный лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это повлекло смерть пострадавшего — до 5 лет лишения свободы).

Суд установил, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 6 мая управлял грузовым автомобилем ГАЗ-66 с одноосным прицепом без регистрационных номерных знаков.

Во время подъема возле села Быстрец Верховинского района он не справился с управлением, из-за чего автомобиль покатился назад и упал в реку Черный Черемош. Погибло три белорусских туриста, еще 10 получили травмы.

Руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья, будучи предпринимателем — физическим лицом, с марта 2012 года организовывал и проводил занятия по рафтингу (сплав по рекам) на территории Ивано-Франковской области.

Утром в день трагедии, зная, что водитель пьян, он дал ему устное указание отвезти туристов к месту начала сплава на автомобиле, не имеющем достаточного количества сидячих мест (накануне представитель полиции сообщил, что их было всего пять).

Организатор поездки будет находиться од домашним арестом круглосуточно, он обязан носить электронное средство контроля. Суд пояснил, что в отношении лиц, которым уголовное преступление инкриминируется впервые и срок заключения не превышает пяти лет, мера пресечения в виде содержания под стражей применяется в исключительных случаях.