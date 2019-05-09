Финляндия выступает за скорейшее упрощение визового режима между ЕС и Беларусью

Финляндия во время грядущего председательства в Европейском союзе намерена поддерживать скорейшее завершение переговоров об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Об этом заявила, отвечая на вопрос БелаПАН, 8 мая заместитель директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии Саннамаариа Ванамо.

Представитель МИД страны встретилась с журналистами из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины в рамках пресс-тура, приуроченного к председательству Финляндии в Совете Евросоюза, которое начнется 1 июля.

«Что касается визового режима, конечно, этот вопрос является конкретным и важным для наших граждан, — сказала Ванамо. — Мы на посту председателя будем содействовать решению этого вопроса. При этом надо иметь в виду, что все страны — члены ЕС должны быть едины в своем мнении, должна быть согласованная взаимная позиция».

Дипломат также отметила, что Беларусь является единственной страной — участницей Восточного партнерства, с которой у ЕС нет формального базового соглашения.

В связи с этим представитель МИД предположила, что между сторонами «не достигуто пока такого сближения, которое необходимо для заключения соглашения», однако, по ее словам, Финляндия придерживается прагматичного подхода в сотрудничестве с Беларусью и активизирует взаимодействие в сфере экологии и бизнес-контактов.

По словам представителя министерства, в полугодичный период председательства в ЕС, который для Финляндии станет уже третьим, власти намерены уделять особое внимание инициативе «Восточное партнерство», которая «нацелена на сближение Евросоюза и стран в практической сфере».

Ванамо отметила, что имеются в виду такие сферы взаимодействия, как торговля, развитие гражданского общества, энергетика, вопросы образования.

«Однако центральную роль здесь играют вопросы верховенства права, функционирования правового государства, возможное содействие проведению административных реформ, искоренению коррупции, укреплению гендерного равенства», — заявила она.

«Восточное партнерство не нацелено против кого-либо и подразумевает поддержку, которая оказывается странам для их развития», — отметила замдиректора департамента.

Переговоры об упрощении визового режима Беларусь и ЕС ведут с 2014 года. Евросоюз настаивает, чтобы соглашение об упрощении визового режима подписывалось вместе с соглашением о реадмиссии.

20 февраля послы государств — членов Европейского союза неформально подтвердили соглашение об изменениях Визового кодекса. Затем его должны будут подтвердить в комитете Европарламента по гражданским свободам, а следом за соглашение об изменении Визового кодекса должны будут проголосовать депутаты на пленарной сессии.

После всех этих процедур документ поступит на утверждение в Совет ЕС. Изменения в Визовом кодексе вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН пояснили, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для белорусских граждан составит 35 евро.

Комментируя предполагаемые изменения в Визовый кодекс, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».