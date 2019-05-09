Задержанного ингушского блогера Исмаила Нальгиева будут судить 10 мая

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Ингушского оппозиционного блогера и журналиста Исмаила Нальгиева, задержанного 8 мая в минском аэропорту при выезде из Беларуси, будут судить 10 мая в суде Октябрьского района Минска. Об этом сообщил в «Фейбуке» пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий.

Адвокат смог встретиться с Нальгиевым только поздно вечером, тогда как задержан он был около полудня. По имеющейся информации, на блогера составили административный протокол за какое-то нарушение — какое, он не знает.

Исмаил Нальгиев подвергается давлению со стороны российских властей и пытался выехать из России через Беларусь. Поскольку у Беларуси и России общий «черный» список, его задержали.

Российская сторона заявляет, что блогер находится в розыске и требует его выдачи. Родные Нальгиева опасаются за его жизнь и здоровье.

Представители правоохранительных органов Беларуси заверили заместителя председателя БАЖ Олега Агеева в том, что без надлежащего процессуального оформления Нальгиев не будет выдан России.
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Тэги: блогер задержание Персона: Исмаил Нальгиев Борис Горецкий Олег Агеев Город: Минск

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