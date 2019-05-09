Лукашенко заявил о прочных исторических и культурных связях с Израилем

/ Политика
Просмотров: 295

Александр Лукашенко не сомневается, что двусторонние отношения между Беларусью и Израилем будет и дальше развиваться на благо народов. Об этом говорится в поздравлении главы белорусского государства израильскому коллеге Реувену Ривлину с Днем Независимости.

Лукашенко отметил, что фундаментом развития дружественных отношений между двумя государствами являются «прочные исторические, культурные связи», основанные на «принципах взаимопонимания и доверия».

Он пожелал Ривлину здоровья и успехов на посту президента, а израильтянам – мира и благополучия.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Израиль Персона: Александр Лукашенко Реувен Ривлин

Другие материалы на эту тему:

Ехали в Израиль подлечиться, а попали в камеру и под депортацию

Ехали в Израиль подлечиться, а попали в камеру и под депортацию

Новый год в сентябре. День еврейской культуры в Минске

Новый год в сентябре. День еврейской культуры в Минске

СМИ: израильтянину грозит смертная казнь в Беларуси

СМИ: израильтянину грозит смертная казнь в Беларуси

Гражданин Израиля вербовал белорусок для занятия проституцией

Гражданин Израиля вербовал белорусок для занятия проституцией