Лукашенко заявил о прочных исторических и культурных связях с Израилем

Александр Лукашенко не сомневается, что двусторонние отношения между Беларусью и Израилем будет и дальше развиваться на благо народов. Об этом говорится в поздравлении главы белорусского государства израильскому коллеге Реувену Ривлину с Днем Независимости.

Лукашенко отметил, что фундаментом развития дружественных отношений между двумя государствами являются «прочные исторические, культурные связи», основанные на «принципах взаимопонимания и доверия».

Он пожелал Ривлину здоровья и успехов на посту президента, а израильтянам – мира и благополучия.