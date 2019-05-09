В деревне под Столином россиянка на «Хёнде» снесла забор

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала гражданка России, произошло накануне в Столинском районе.

Фото УГАИ Брестской области

По информации региональной Госавтоинспекции, в деревне Плотнице проживающая в Беларуси россиянка не справилась с управлением своего «Хёнде» и снесла забор частного дома. После этого автомобиль перевернулся.

В результате аварии женщина получила серьезную травму – с переломом ключицы она была госпитализирована в районную больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то обстоятельство, что водитель на мгновение отвлеклась от дороги.