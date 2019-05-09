В деревне под Столином россиянка на «Хёнде» снесла забор

/ Происшествия
Просмотров: 306

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала гражданка России, произошло накануне в Столинском районе.

Фото УГАИ Брестской области

По информации региональной Госавтоинспекции, в деревне Плотнице проживающая в Беларуси россиянка не справилась с управлением своего «Хёнде» и снесла забор частного дома. После этого автомобиль перевернулся.

В результате аварии женщина получила серьезную травму – с переломом ключицы она была госпитализирована в районную больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то обстоятельство, что водитель на мгновение отвлеклась от дороги.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Столин

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина