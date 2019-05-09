Кандидаты в президенты Литвы считают неумной политику Вильнюса по отношению к Беларуси

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Два кандидата в президенты Литвы — лидер «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианский семей» Вальдемар Томашевски и евродепутат Валентинас Мазуронис — считают политику официального Вильнюса по отношению к Беларуси недальновидной.

Фото pixabay.com

Томашевский отметил, что «конфронтационная риторика против Беларуси ошибочна — Литва от этого не выигрывает».

Как заявил он во время дебатов в эфире LRT Radijas, то, что появилась БелАЭС, — это «результат наших ошибок». «Мы закрыли Игналинскую АЭС, в экономическом плане потеряли очень много, в Висагинасе, Рокишкисе, Зарасае — там очень большая безработица. Сами не смогли построить новую, а теперь обвиняем Беларусь. Они защищают свои интересы», — подчеркнул кандидат.

По его словам, сегодня отношения Минска и Риги гораздо лучше, чем Вильнюса и Минска: «Если Беларусь перенаправит свои потоки в латвийские порты, мы многое потеряем».

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По мнению его оппонента, если все соседние страны будут покупать электроэнергию с Островецкой АЭС, а Литва откажется от нее, то это не пойдет ей на пользу.

«По сути, все говорят, что мы может быть и молодцы, но никто не поддерживает этого, действительно ли эта наша позиция самая мудрая?» — задал риторический вопрос Мазуронис.

Также оба кандидата подчеркнули, что будущему президенту необходимо будет заняться улучшением отношений с соседними странами, пишет sputniknews.lt.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Вальдемар Томашевски Валентинас Мазуронис

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