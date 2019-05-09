Зеленский возьмет под контроль расследование убийства Шеремета

Владимир Зеленский будет акцентировать внимание на расследовании правоохранительными органами нападений на журналистов, в том числе убийства Павла Шеремета, заявил советник нового украинского президента по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

«Думаю, что да, это будет инициироваться. В какой форме — мне сегодня говорить тяжело, потому что законодательно там есть определенные ограничения, но я думаю, что инициатива президента в этом плане будет», — сказал Разумков.

Тему убийства Шеремета Зеленский поднимал во время дебатов с действующим президентом Петром Порошенко на стадионе в Киеве 19 апреля. «Почему поджигателей магазина Roshen (кондитерская корпорация, созданная Порошенко в 1996 году. — БелаПАН.) нашли за четыре часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?» — спросил Зеленский. Его оппонент на вопрос не ответил.

Напомним, 29 апреля 2018 года в Минске на Северном кладбище на могиле журналиста состоялось открытие памятника.

Как сообщал пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, на сегодняшний день у следствия остались четыре версии относительно мотива преступления.