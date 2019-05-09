Фотофакт. Лукашенко с сыновьями возложил венок к обелиску Победы

Александр Лукашенко вместе со своими сыновьями Виктором, Дмитрием и Николаем возложил венок к обелиску Победы на одноименной площади белорусской столицы.

Кроме семьи Лукашенко в возложении приняли участие высшие должностные лица Беларуси, представители посольств зарубежных государств, религиозных конфессий.

Ранее Naviny.by писали, что по данным на 1 апреля в Беларуси проживает 6250 ветеранов (за последние пять лет ветеранов стало меньше более чем на 15 тысяч человек).

Те, кто воевал, сегодня люди уже очень преклонного возраста. Даже если человека в возрасте 18 лет призвали в самом конце войны, то сегодня ему должно быть не менее 92-93 лет.

Фото пресс-службы президента