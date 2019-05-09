Сегодня станут известны финалисты Лиги Европы

Сегодня вечером в Валенсии и Лондоне пройдут ответные матчи полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.

Первые встречи завершились со следующими результатами (видеобзоры можно посмотреть здесь):

«Арсенал» – «Валенсия» – 3:1;

«Айнтрахт» – «Челси» – 1:1.

Поединки на «Месталье» и «Стэмфорд Бридж» начнутся в 22:00 по минскому времени.

В противостоянии испано-английской пары букмекеры считают фаворитом «Валенсию» (победа хозяев – 1.9, ничья – 4.0, победа гостей – 3.9), а в англо-немецком – на «Челси» (1.4/5.4/9.0).

Напомним, накануне стал известен второй финалист Лиги чемпионов УЕФА – «Тоттенхэм» в валидольном матче с «Аяксом» вырвал викторию и путевку в Мадрид, где сразится с совершившим чудо в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» «Ливерпулем».