Около 40 тыс. человек участвовали в митинге в Брестской крепости по случаю 9 Мая

Около 40 тыс. человек приняли участие в митинге в Брестской крепости по случаю Дня Победы. Митингу предшествовало традиционное праздничное шествие под звуки духового оркестра из центра города в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

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В колонне прошли руководители области и города, военнослужащие Брестского гарнизона, жители региона, а также более 9 тыс. участников акции «Беларусь помнит», которые несли портреты своих родных-фронтовиков.

В крепости были возложены цветы и венки к Вечному огню и некрополю на площади церемониалов. Пришедшие в крепость минутой молчания почтили память павших защитников Отечества.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил на митинге, что День Победы — праздник, в котором соединились «наша гордость, скорбь и память».

«Для жителей Брестчины подвиг воинов-освободителей имеет особое значение. Именно здесь, на этой священной земле, начала коваться великая победа, — сказал Лис. — Защитники Брестской крепости первыми встретили врага и показали пример величайшего героизма, бесстрашия и преданной любви к Отчизне, за которую, не раздумывая, отдавали самое дорогое — жизнь».

После митинга состоялся торжественный проход войск Брестского гарнизона, участников акции « Беларусь помнит» и концерт с участием творческих коллективов.

Во второй половине дня мероприятия случаю Дня Победы продолжились в городском парке культуры и отдыха.

Вечером в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится праздничный салют.

На 1 апреля в Брестской области проживало 770 ветеранов Великой Отечественной войны.