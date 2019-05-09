Лукашенко: нас невозможно наклонить и свергнуть

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Александр Лукашенко сегодня заявил, что в Беларуси никогда не повторятся события, которые наблюдаются сейчас в Венесуэле.

Фото пресс-службы президента

По его словам, «нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как вчера это началось и продолжается в других государствах».

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти не только прогнозировали, как будут развиваться конфликты в разных точках планеты, но и пережили эти события так или иначе.

Видеофакт. Путин заговорил на жаргоне Лукашенко

Он напомнил об уличных протестах в 90-е, попытках осквернить и снести памятники, в том числе в Минске на площади Независимости.

«Все это мы пережили. По-моему, в 2010 году была последняя акция, где нас уже попытались свергнуть. Помните штурм Дома Правительства. К резиденции президента побоялись подойти», - заявил Лукашенко.

Глава государства сделал вывод, что Беларусь пережила все – «и гибриды, и горячие столкновения, и попытку свергнуть конституционный строй и нынешнее руководство».
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Тэги: День Победы 9 Мая Персона: Александр Лукашенко

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