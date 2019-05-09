Заговор силовиков против Лукашенко? Госсекретарь Совбеза Зась рассказал об аресте своего зама Втюрина
Самое громкое задержание последнего времени прокомментировал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.
29 апреля на некоторых интернет-ресурсах появилась сообщение о задержании сотрудниками КГБ заместителя госсекретаря Совбеза, бывшего главы Службы безопасности президента Андрея Втюрина.
Позже спецслужба подтвердила арест, сообщив, что его взяли на взятке в 148,6 тыс. долларов.
Спустя некоторое время появились слухи, что Втюрин был якобы причастен к заговору по свержению Александра Лукашенко.
Сегодня Зась назвал такую информацию «чушью»: «Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь».
Как передает
Александр Лукашенко 9 мая заявил, что не позволит, чтобы в Беларуси повторилась ситуация, как сегодня в Венесуэле.