Заговор силовиков против Лукашенко? Госсекретарь Совбеза Зась рассказал об аресте своего зама Втюрина

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Самое громкое задержание последнего времени прокомментировал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

Фото из архива пресс-службы президента

29 апреля на некоторых интернет-ресурсах появилась сообщение о задержании сотрудниками КГБ заместителя госсекретаря Совбеза, бывшего главы Службы безопасности президента Андрея Втюрина.


Автухович выдвинул еще один ультиматум — на этот раз силовикам

Позже спецслужба подтвердила арест, сообщив, что его взяли на взятке в 148,6 тыс. долларов.

Спустя некоторое время появились слухи, что Втюрин был якобы причастен к заговору по свержению Александра Лукашенко.

Сегодня Зась назвал такую информацию «чушью»: «Слухи и вбросы о каком-то заговоре в связи с этим делом – это чушь».

Как передает Sputnik, госсекретарь заверил, что речь идет исключительно о коррупционном преступлении.

Александр Лукашенко 9 мая заявил, что не позволит, чтобы в Беларуси повторилась ситуация, как сегодня в Венесуэле.
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Тэги: коррупция заговор Персона: Станислав Зась Андрей Втюрин

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