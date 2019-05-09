На 10 мая объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 3494

По прогнозам Белгидромета в пятницу, десятого мая, в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление, в связи с которым объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в некоторых районах страны будет гроза.

Как сообщили в МЧС, самая большая опасность при грозе – это поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать как себя вести во время ненастья.

Вот несколько советов от спасателей, которые позволят избежать больших неприятностей:

  • не находитесь рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода;
  • не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций;
  • находитесь в сухом месте на расстоянии 1,5-2 метра от высоких объектов;
  • отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры;
  • не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами;
  • выйдите из воды (если купаетесь), отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода гроза

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона