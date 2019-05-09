На 10 мая объявлен желтый уровень опасности

По прогнозам Белгидромета в пятницу, десятого мая, в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление, в связи с которым объявлен желтый уровень опасности.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в некоторых районах страны будет гроза.

Как сообщили в МЧС, самая большая опасность при грозе – это поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать как себя вести во время ненастья.

Вот несколько советов от спасателей, которые позволят избежать больших неприятностей: