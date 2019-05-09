На 10 мая объявлен желтый уровень опасности
По прогнозам Белгидромета в пятницу, десятого мая, в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление, в связи с которым объявлен желтый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в некоторых районах страны будет гроза.
Как сообщили в МЧС, самая большая опасность при грозе – это поражение молнией. Чтобы избежать ее, нужно знать как себя вести во время ненастья.
Вот несколько советов от спасателей, которые позволят избежать больших неприятностей:
- не находитесь рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода;
- не касайтесь поверхности стволов деревьев, металлических конструкций;
- находитесь в сухом месте на расстоянии 1,5-2 метра от высоких объектов;
- отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры;
- не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередач и под проводами;
- выйдите из воды (если купаетесь), отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии.