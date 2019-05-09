Умер Сергей Доренко

Звезда российского телевидения 90-х Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет.

Как сообщается, во время езды на мотоцикле ему внезапно стало плохо. Во многих российских СМИ появилась информация, что в последнее время занимающий должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» перенес клиническую смерть.

Позже Рен ТВ сообщило , что Доренко умер.

Радиостанция «Говорит Москва» официально подтвердила гибель своего главреда.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.

Вот некоторые вехи в его телевизионной карьере, которая началась 1 апреля 1985-го.

До 1991-го редактор Службы внешних отношений ЦТ, ведущий-комментатор информационной программы «120 минут», корреспондент программы «Телевизионная служба новостей».

В 1991-1992 гг. — политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы «Вести».

В 1992-1993 гг. — ведущий программы «Новости» на Первом канале.

В 1993-м — корреспондент испанской службы новостей телеканала CNN.

В 1993-1994 гг. — директор Службы информации телеканала «ТВ-6 Москва».

С января 1994-го — ведущий программы «Подробности» на канале РТР.

В 1995-м — ведущий программы «Версии» на канале ОРТ, затем на НТВ.

В 1996-м — ведущий ток-шоу «Характеры» производства телекомпании REN-TV.

С октября 1996-го — первый заместитель главного продюсера Дирекции информационных программ, автор и ведущий аналитической программы «Время».

С марта 1998 по январь 1999 года — главный продюсер и директор Дирекции информационных программ, продюсер аналитического вещания, заместитель гендиректора ОРТ, ведущий ежедневной программы «Время».

С января по март 1999-го — ведущий информационно-аналитической программы «Время». С июня по август 1999-го — заместитель генерального директора МНВК по информационному и общественно-политическому вещанию. С ноября 1999-го по январь 2001-го — заместитель гендиректора ОРТ, руководитель аналитического вещания телекомпании.

С сентября 1999-гопо сентябрь 2000-го — ведущий «Авторской программы Сергея Доренко». После программы 2 сентября 2000-го был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ.

На новость о гибели Доренко в своем микроблоге отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин: