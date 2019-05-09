Умер Сергей Доренко

/ Мир
Просмотров: 5537

Звезда российского телевидения 90-х Сергей Доренко умер в возрасте 59 лет.

Как сообщается, во время езды на мотоцикле ему внезапно стало плохо. Во многих российских СМИ появилась информация, что в последнее время занимающий должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» перенес клиническую смерть.

Позже Рен ТВ сообщило, что Доренко умер.

Сергей Доренко купил квартиру рядом с Лукашенко

Радиостанция «Говорит Москва» официально подтвердила гибель своего главреда.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи.

Вот некоторые вехи в его телевизионной карьере, которая началась 1 апреля 1985-го.

До 1991-го редактор Службы внешних отношений ЦТ, ведущий-комментатор информационной программы «120 минут», корреспондент программы «Телевизионная служба новостей».

В 1991-1992 гг. — политический обозреватель ВГТРК, ведущий программы «Вести».

В 1992-1993 гг. — ведущий программы «Новости» на Первом канале.

В 1993-м — корреспондент испанской службы новостей телеканала CNN.

В 1993-1994 гг. — директор Службы информации телеканала «ТВ-6 Москва».

С января 1994-го — ведущий программы «Подробности» на канале РТР.

В 1995-м — ведущий программы «Версии» на канале ОРТ, затем на НТВ.


Доренко взял интервью у Лукашенко

В 1996-м — ведущий ток-шоу «Характеры» производства телекомпании REN-TV.

С октября 1996-го — первый заместитель главного продюсера Дирекции информационных программ, автор и ведущий аналитической программы «Время».

С марта 1998 по январь 1999 года — главный продюсер и директор Дирекции информационных программ, продюсер аналитического вещания, заместитель гендиректора ОРТ, ведущий ежедневной программы «Время».

С января по март 1999-го — ведущий информационно-аналитической программы «Время». С июня по август 1999-го — заместитель генерального директора МНВК по информационному и общественно-политическому вещанию. С ноября 1999-го по январь 2001-го — заместитель гендиректора ОРТ, руководитель аналитического вещания телекомпании.

С сентября 1999-гопо сентябрь 2000-го — ведущий «Авторской программы Сергея Доренко». После программы 2 сентября 2000-го был со скандалом отстранен от эфиров на ОРТ.

На новость о гибели Доренко в своем микроблоге отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: СМИ российские СМИ Персона: Сергей Доренко Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко хочет узнать истинную ценность белорусских СМИ

Лукашенко хочет узнать истинную ценность белорусских СМИ

Чужие здесь не ходят. Лукашенко устроил мероприятие для «своей» прессы

Чужие здесь не ходят. Лукашенко устроил мероприятие для «своей» прессы

Медиасфера Беларуси в 2017 году: от задержаний журналистов до «кейса Прокопени»

Медиасфера Беларуси в 2017 году: от задержаний журналистов до «кейса Прокопени»

«На либерализацию не рассчитываем». Эксперты о назначении Карлюкевича

«На либерализацию не рассчитываем». Эксперты о назначении Карлюкевича