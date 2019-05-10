В финале Лиги Европы сыграют «Арсенал» и «Челси»

Английский финал Лиги Европы УЕФА ожидает в этом году всех любителей игры № 1 в мире. Это стало известно после проведения ответных полуфинальных матчей.

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«Арсенал» в гостях вновь подтвердил преимущество над «Валенсией» — 4:2 (первый матч — 3:1).

Другой лондонский клуб — «Челси» ни без труда преодолел, казалось бы, на первый взгляд, вполне спокойно проходимый «Айнтрахт». «Аристократы» добыли путевку в финал лишь в серии послематчевых пенальти (игровое время обоих матчей завершилось с счетом — 1:1; а лотерея —4:3).

Финал пройдет 29 мая на бакинском стадионе «Олимпийский» (арена вмещает почти 70 тысяч зрителей).