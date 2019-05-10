Погода на пятницу – дожди, грозы, порывистый ветер

/ Общество
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В Беларуси сегодня ожидается сырая погода, прогнозируют в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, в отдельных – прогремят грозы.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +13..+19°С.

Вероятность дождя в столице составляет почти 100%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +9..+11°С;
  • днем +13..+15°С;
  • вечером +12..+14°С.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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