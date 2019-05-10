Погода на пятницу – дожди, грозы, порывистый ветер
В Беларуси сегодня ожидается сырая погода, прогнозируют в Белгидромете.
Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, в отдельных – прогремят грозы.
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимально воздух прогреется до +13..+19°С.
Вероятность дождя в столице составляет почти 100%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +9..+11°С;
- днем +13..+15°С;
- вечером +12..+14°С.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.