В банковской сфере за год выявлено 20 коррупционных преступлений

В банковской сфере в 2018 году было выявлено 20 фактов привлечения к уголовной ответственности работников банковских учреждений за совершение коррупционных преступлений. По сведениям БелаПАН, об этом Национальный банк проинформировал коммерческие банки.

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Так, 9 фактов привлечения банковских работников к уголовной ответственности были связаны с получением взяток, 5 фактов — с дачей взятки.

Кроме этого, по четырем фактам коррупционных преступлений в банковской сфере были возбуждены дела по статье 424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями), по двум фактам уголовные дела были возбуждены по статье 426 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий).

Национальный банк Беларуси ранее в этом году запрашивал у коммерческих банков сведения о коррупционных преступлениях и, в частности, интересовался сведениями о должностных лицах банков, привлеченных к уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных (экономических) преступлений.

По информации БелаПАН, в 2018 году многие белорусские банки по рекомендации Нацбанка приняли превентивные антикоррупционные меры.

Например, наблюдательный совет Банка развития утвердил политику информирования руководства о нарушениях в финансовой организации «с целью повышения качества корпоративного управления».

Документ определяет основные задачи и принципы по недопущению вовлечения банка и его работников в незаконную и противоправную деятельность. В Банке развития заработала линия доверия, и любой работник, а также клиент, контрагент «или иное лицо, столкнувшееся с незаконными либо неэтичными действиями в деятельности Банка развития», сможет сообщить об этом уполномоченным лицам.

Аналогичную службу доверия внедрил в 2018 году и крупнейший коммерческий банк страны — «Беларусбанк». Он предложил лицам, которым стало известно о правонарушениях, сообщать данную информацию по электронной почте должностному лицу, ответственному за внутренний контроль, а также представителю наблюдательного совета.

Следует отметить, что в 2017-2018 годах состоялось несколько громких судебных заседаний, по итогам которых работники «Беларусбанка» и Нацбанка были признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.