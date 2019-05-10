В Минской области создана группу по вопросам продажи госимущества

Минский областной исполнительный комитет создал рабочую группу, которая будет заниматься случаями отказа предпринимателям в продаже им арендуемого госимущества.

В распоряжении Миноблисполкома сказано, что рабочей группе следует рассматривать такие ситуации и «при выявлении случаев, требующих корректировки действующего законодательства, а также неоднозначного толкования нормативных правовых актов вносить предложения в соответствующие органы государственного управления».

В документе также содержится поручение органам управления облисполкома, органам, осуществляющим владельческий надзор, «не допускать случаев необоснованного отказа» в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими госимущества.

Следует отметить, что аналогичная рабочая группа была создана осенью прошлого года на уровне правительства. Тогда премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства.

Первый вице-премьер Александр Турчин ранее заявлял, что в Беларуси следует на законодательном уровне выработать механизм, который позволял бы предпринимателям реально выкупать у государства арендуемые здания и сооружения.

«Я не считаю сдачу государственного имущества на протяжении десятка лет в аренду эффективным вариантом его использования», — подчеркивал первый вице-премьер Александр Турчин, выступая осенью 2018 года на заседании Совета по развитию предпринимательства.

Руководители белорусских бизнес-союзов неоднократно заявляли о необходимости активизировать процесс приватизации имущества, которое частный бизнес длительное время арендует у государства.

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин считает, что «значительный потенциал быстрого роста производства продукции имеется у частных производственных предприятий, арендующих длительное время помещения и имеющих устойчивые рынки сбыта продукции».

Вместе с тем, по его мнению, дальнейшие инвестиции в развитие данных предприятий «сдерживаются неуверенностью в завтрашнем дне, высокой арендной платой, достигающей 20% и более в себестоимости продукции». Выкуп в собственность длительное время арендуемых производственных помещений позволит частным предприятиям увеличить выпуск продукции на 30-40%, полагает Калинин.