В Минской области создана группу по вопросам продажи госимущества

/ Экономика
Просмотров: 160

Минский областной исполнительный комитет создал рабочую группу, которая будет заниматься случаями отказа предпринимателям в продаже им арендуемого госимущества.

В распоряжении Миноблисполкома сказано, что рабочей группе следует рассматривать такие ситуации и «при выявлении случаев, требующих корректировки действующего законодательства, а также неоднозначного толкования нормативных правовых актов вносить предложения в соответствующие органы государственного управления».

В документе также содержится поручение органам управления облисполкома, органам, осуществляющим владельческий надзор, «не допускать случаев необоснованного отказа» в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими госимущества.

Следует отметить, что аналогичная рабочая группа была создана осенью прошлого года на уровне правительства. Тогда премьер-министр Сергей Румас распорядился создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства.


Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Первый вице-премьер Александр Турчин ранее заявлял, что в Беларуси следует на законодательном уровне выработать механизм, который позволял бы предпринимателям реально выкупать у государства арендуемые здания и сооружения.

«Я не считаю сдачу государственного имущества на протяжении десятка лет в аренду эффективным вариантом его использования», — подчеркивал первый вице-премьер Александр Турчин, выступая осенью 2018 года на заседании Совета по развитию предпринимательства.

Руководители белорусских бизнес-союзов неоднократно заявляли о необходимости активизировать процесс приватизации имущества, которое частный бизнес длительное время арендует у государства.

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин считает, что «значительный потенциал быстрого роста производства продукции имеется у частных производственных предприятий, арендующих длительное время помещения и имеющих устойчивые рынки сбыта продукции».

Вместе с тем, по его мнению, дальнейшие инвестиции в развитие данных предприятий «сдерживаются неуверенностью в завтрашнем дне, высокой арендной платой, достигающей 20% и более в себестоимости продукции». Выкуп в собственность длительное время арендуемых производственных помещений позволит частным предприятиям увеличить выпуск продукции на 30-40%, полагает Калинин.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Миноблисполком госимущество

Другие материалы на эту тему:

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Анатолий Исаченко назначен новым председателем Миноблисполкома

Анатолий Исаченко назначен новым председателем Миноблисполкома

«Золотой акцией» Минск защищает фамильное серебро от российского капитала

«Золотой акцией» Минск защищает фамильное серебро от российского капитала

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Пад чыю дудку пішуцца ўказы прэзідэнта?

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Пад чыю дудку пішуцца ўказы прэзідэнта?