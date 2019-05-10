Врачи после вскрытия назвали причину смерти Сергея Доренко

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В морге московского Троекуровского кладбища медики провели вскрытие умершего главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко.


Доренко взял интервью у Лукашенко

Как сообщается, причиной смерти стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Известный радио и телеведущий умер в четверг, девятого мая, в Москве.

Во время поездки на мотоцикле ему стало плохо. Прибывшая бригада «скорой» спасти Доренко не смогла.

Предварительно известно, что ведущий будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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Тэги: погиб журналист мотоциклист Персона: Сергей Доренко Город: Москва

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