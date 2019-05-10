Ингушского блогера депортируют из Беларуси

Задержанного в национальном аэропорту Минск ингушского оппозиционера и блогера Исмаила Нальгиева депортируют из Беларуси. Такое решение принято ОГиМ Октябрьского района Минска, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Статья КоАП, по которой Нальгиев был задержан 8 мая минской милицией, до сих пор не известна. Предполагалось, что 10 мая его будут судить, однако адвокату сообщили, что суда не будет.

Горецкий отметил, что, по мнению адвоката, административный протокол был составлен формально, чтобы задержать Нальгиева на какое-то время в Беларуси и принять решение о его выдаче России.

По словам замглавы БАЖ, сейчас адвокат пытается обжаловать это решение, чтобы приостановить процесс депортации на время рассмотрения жалобы. Тем временем задержанный оппозиционер и блогер по-прежнему содержится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Борис Горецкий также рассказал, что 8 мая для Нальгиева в изоляторе приняли передачу, а 9 мая адвокат написал ряд жалоб на действия милиции при задержании Нальгиева.

Накануне правозащитники потребовали от властей Беларуси не допустить нарушения прав Исмаила Нальгиева. В совместном заявлении, текст которого опубликован 9 мая на сайте РОО «Правовая инициатива», отмечается, что руководитель общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев был задержан при попытке вылета из Минска в Прагу.