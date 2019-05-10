После увольнения Бабича посольство в Минске возглавляет временный поверенный Владимир Андреев

/ Политика
Просмотров: 199

После освобождения Михаила Бабича от должности посла России в Беларуси посольство РФ в Минске возглавляет советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев. Об этом БелаПАН сообщил пресс-секретарь российского посольства Алексей Маскалев.

Иллюстрация pixabay.com

По его словам, в дипмиссии не располагают информацией о возможных сроках приезда в Минск нового посла Дмитрия Мезенцева. «Посольство будет возглавлять временный поверенный, пока проводятся необходимые процедуры [перед приездом Мезенцева]»,  — сказал пресс-секретарь.

При этом он не уточнил, выехал ли Михаил Бабич из Беларуси.


Затулин: Минск потерял представление о такте по отношению к России

30 апреля указом Владимира Путина Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников 1 мая заявил журналистам, что назначение нового посла в Беларуси проходило с нарушением процедуры.

По его словам, перед назначением посла предусмотрены консультации с парламентариями по кандидатуре. Публикация указа президента до обсуждения в парламенте — это «нарушение процедуры», заявил Калашников.

По информации российских источников, перед назначением Путиным Мезенцева МИД России не запрашивал у Минска агреман, этому должно предшествовать заседание коллегии Министерства иностранных дел, которого еще не было.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: посольство России посол России Персона: Алексей Маскалев Владимир Андреев Михаил Бабич Дмитрий Мезенцев Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Мезенцев вместо Бабича. Москва сменила в Минске злого следователя на доброго?

Мезенцев вместо Бабича. Москва сменила в Минске злого следователя на доброго?

Чем известен новый посол России и чего от него ждут в Беларуси

Чем известен новый посол России и чего от него ждут в Беларуси

Главред «Эха Москвы»: у нового посла РФ в Минске та же задача — объединение

Главред «Эха Москвы»: у нового посла РФ в Минске та же задача — объединение

Лукашенко убрал российского посла Бабича. Но не окажется ли победа пирровой?

Лукашенко убрал российского посла Бабича. Но не окажется ли победа пирровой?